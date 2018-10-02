مذكرة تفاهم بين «الشؤون الإسلامية» ومصرف الهلال

المصدر: أبوظبي ـ البيان

وقعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومصرف الهلال مذكرة تفاهم يتم بمقتضاها تسهيل حركة التمويل والتبرعات التي يرغب عملاء المصرف في المساهمة بها أو التبرع دعماً للمشاريع الوقفية أو شؤون المساجد، أو طباعة المصاحف أو غيرها من أعمال البر ذات النفع الاجتماعي والشرعي والحضاري.

وقع المذكرة كل من الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وأليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال.

وقال الدكتور محمد مطر الكعبي إن بناء الشراكات الاستراتيجية بين الهيئة والمصارف الكبرى في الدولة يحقق رؤية القيادة الرشيدة في تنمية الأموال الوقفية واستثمارها وفق أدق المعايير الاقتصادية وأنفعها مردوداً على الخدمات العلمية والإنسانية والاجتماعية التي تؤديها رسالة الهيئة.

لافتاً إلى أن بناء شراكة استراتيجية مع مصرف الهلال ستكون ذات فوائد مهمة للمتبرعين المساهمين في المشاريع والخدمات التي تقدمها الهيئة للمجتمع، ولذا اتفقت الهيئة مع مصرف الهلال على التعاون والتشاور في تسهيل وتحصيل أموال التبرعات التي يرغب المتعاملون في أدائها لدعم الخدمات الوقفية ومشاريع الشؤون الإسلامية عن طريق القنوات الإلكترونية الخاصة بالمصرف.

من جانبه وفر مصرف الهلال أجهزة الصراف الآلي حسب الحاجة ATM وإنشاء نظام آلي لخدمة تحصيل التبرعات، وتمويل ومشاريع حملات الوقف، وإدراج أيقونة الوقف ضمن الموقع الإلكتروني للمصرف، وخدمة الهاتف، وتصميم تطبيق إلكتروني للوقف على أجهزة المحمول.