«خيرية محمد بن راشد» تدعم «أنتم جنتنا» بـ290 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

تلقت مبادرة «أنتم جنتنا»، التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة دعماً من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بقيمة 290 ألف درهم لتوفير 4 آلاف من أجهزة «فحص السكر في الدم» وأجهزة «فحص ضغط الدم» لدعم المبادرات والبرامج المجتمعية، التي تقيمها المؤسسات الوطنية.

وقال المستشار إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: إن مساهمة المؤسسة في دعم المبادرة التي تقيمها دائرة الخدمات الاجتماعية سيستفيد منها أكثر من ألفي شخص من كبار السن على مستوى إمارة الشارقة، من خلال توفير احتياجاتهم من الأجهزة الطبية التي يحتاجونها في المنزل للكشف اليومي لأمراض السكري وضغط الدم.

وأكد أهمية تنفيذ المشاريع المتنوعة الداعمة للمواطنين من خلال تلبية احتياجاتهم المختلفة والتي تسهم في الارتقاء بمستوى حياتهم، مشيراً إلى أن رعاية كبار السن من أجل الأعمال التي حث عليها ديننا الحنيف وجعل لها من الأجر والمثوبة منزلة عظيمة وجعلها من أفضل القربات إلى الله تعالى.

من جانبها، تقدمت مريم الشامسي مديرة فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بالحمرية والمسؤولة عن المبادرة بشكرها إلى جميع المسؤولين في مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية على هذه اللفتة الطيبة، التي تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية مثل هذه المبادرات المجتمعية، والتي تهدف إلى تعزيز التلاحم المجتمعي بين أفراد المجتمع.