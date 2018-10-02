شرطة أبوظبي تختتم دورة «رفع البصمات»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختُتمت «دورة رفع البصمات والمعالم من الأسطح المختلفة»، التي نظمتها إدارة مسرح الجريمة بقطاع شؤون الأمن والمنافذ بشرطة أبوظبي، وبالتعاون مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية، وذلك في معهد قرية مسرح الجريمة في أبوظبي.

وتعرف المشاركون في الدورة إلى طرق رفع البصمات حسب الأسطح المختلفة والمواد المستخدمة في ذلك.

وحث العميد ثاني بطي الشامسي، مدير إدارة التدريب، الملتحقين بالدورة على مواصلة تطوير مهاراتهم ومعارفهم، من خلال الدورات المتنوعة التي تنظمها شرطة أبوظبي وتتضمن موضوعات نظرية وعملية.

وقال: إن الدورات تسهم في صقل مهارات المتدربين، ورفع كفاءتهم، وتعريفهم بالمستجدات في مجالات العمل الشرطي والأمني.

وأكد المقدم حسين الجنيبي نائب مدير إدارة مسرح الجريمة، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها بعقد دورات نوعية تخصصية وكسبهم خبرات ومهارات ومعارف جديدة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، والتي تعزز جهودهم بمجالات العمل الشرطي الأمني، وأوضح أن المشاركين في الدورة قد تعرفوا على طرق رفع البصمات حسب الأسطح المختلفة وحسب المواد المستخدمة في رفع البصمات من ذلك الأسطح.