دبي تستضيف مؤتمر الشرق الأوسط للأمراض الجلدية 4 أكتوبر

برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي، وبالتعاون مع جائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية تستضيف دبي مؤتمر الشرق الأوسط الثالث للأمراض الجلدية وطب التجميل، (ميدام) خلال الفترة من 4_6 أكتوبر بمشاركة أكثر من 900 طبيب متخصص من مختلف دول العالم في فندق انتركونتننتال بدبي.

وأكد رئيس المؤتمر الدكتور خالد النعيمي استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والليزر أن المؤتمر سيسلط الضوء على أبرز التطورات والابتكارات، المتعلقة بأمراض الجلد وتبادل الخبرات والرؤى واكتشاف كل ما هو جديد في عالم الجلد والتجميل، من خلال 85 محاضرة و20 جلسة علمية إضافة إلى 19 ورشة عمل حول الأجهزة والتقنيات الحديثة ومنها 13 ورشة عمل في العيادة، مشيراً إلى أن عدد المتحدثين الدوليين وصل إلى 31 والإقليميين 32 فيما وصل عدد المتحدثين من داخل الدولة 22 متحدثاً.

وقال إنه سيتم خلال المؤتمر تدشين المبادرة الإنسانية «نحن نهتم»، والتي يتم من خلالها توفير المساعدة والاستشارة الطبية المجانية للمحتاجين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتهدف المبادرة إلى مساعدة ودعم الأسر التي تضم شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحظى المبادرة بدعم الكثير من الأطباء.