جمارك دبي تدعم مرضى السرطان عبر «خُصَل الأمل»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي، حملة لدعم مبادرة «خُصَل الأمل»، لصالح جمعية أصدقاء مرضى السرطان، وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، والتي تهدف إلى دعم جهود وأنشطة جمعية أصدقاء مرضى السرطان، من خلال إقامة المبادرات والحملات التوعوية، وجمع التبرعات التي تسهم في إسعاد مرضى السرطان وعائلاتهم.

ونجحت الحملة التي استمرت على مدار يومين، وشاركت فيها موظفات جمارك دبي، بتجميع خُصل للشعر تجاوزت المترين، سيتم استخدامها في تصنيع أفضل أنواع الشعر المستعار، لتعويض مرضى السرطان الذين تساقطت خصل شعرهم، نتيجة خضوعهم للعلاج الكيميائي.

وأعرب أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، عن فخره بمبادرة جمارك دبي لدعم مرضى السرطان، عبر توفير خصل شعر طبيعية، تساعد في بث الأمل.