محمد بن زايد: رسالتنا نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن والتسامح والحوار بين الشعوب

المصدر: أبوظبي - البيان

شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة الحضارية التي تهدف إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي والتسامح والحوار بين مختلف الشعوب والأديان والثقافات.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أمس في مجلس قصر البحر أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذي يعقد اجتماعه الأول في أبوظبي لإقرار خطة عمله التنفيذية وأنشطته المقررة للعام الأول يرافقهم الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس.

ورحب سموه خلال اللقاء بأعضاء الأمانة العامة للمجلس، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ خطتهم ورؤيتهم الهادفة إلى ترسيخ قيم العيش المشترك والحوار والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الأديان والشعوب والأمم وتعزيز قيم المواطنة والتعددية الثقافية.

وأكد سموه أهمية أن يعمل المجلس على النهوض بالمجتمعات المسلمة للقيام بدورها الحضاري والوطني والمساهمة في بناء مجتمعاتها التي تعيش فيها وعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي السمح الذي يدعو إلى البناء و التعايش المشترك.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات ترحب باستضافة مختلف الملتقيات والفعاليات التي تعلي القيم الإنسانية والتآلف والتعايش السلمي في العالم.‎ ‎

مبادرات

من جانبهم أعرب أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مثمنين دور دولة الإمارات ومساعيها ومبادراتها الإنسانية التي تخدم شعوب ودول العالم.

تسامح

وعبروا عن تقديرهم لاستضافة دولة الإمارات المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، والذي يعد منصة بناءة لخدمة قضايا المجتمعات المسلمة المختلفة.. مشيدين بما تحظى به الدولة من انفتاح على الجميع وما تقوم به من جهد فاعل لتكريس قيم الاعتدال والوسطية والتسامح.

يذكر أن المجلس العالمي يضم 60 عضواً فيما تتشكل أمانته العامة من 17 عضواً يمثلون المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية في شتى أرجاء العالم.. ويهدف المجلس إلى الارتقاء بدور المجتمعات المسلمة وأفرادها في نهضة دولها المدنية والثقافية والاقتصادية بجانب تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة.

حضور

حضر مجلس سموه.. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية .

وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.