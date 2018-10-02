محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (30) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي.

ووفقاً للمرسوم، يضم مجلس إدارة الهيئة برئاسة مطر حميد الطاير، في عضويته كلاً من: سعيد محمد الطاير، وهلال خلفان بن ظاهر، وعبدالله محمد الهاشمي، و خلفان أحمد حارب، وماجد حمد الشامسي، وعبيد سعيد بن مسحار، وسعيد محمد الشارد، ونبيل عبدالرحمن عارف، وذلك لمُدّة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، على أن يستمر سعيد محمد الطاير، عُضواً مُنتدباً لإدارة أعمال الهيئة.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.