«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 341 مستحقاً للدعم بـ258 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أسماء 341 مواطناً من مستحقي قرارات الدعم السكني بقيمة 258 مليون درهم، وذلك ضمن 800 قرار دعم سكني سيتم الإعلان عنها أسبوعياً حتى نهاية الشهر الجاري أكتوبر.

وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

حرص

وأكد معالي الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة البرنامج:

«إن قيادتنا الرشيدة حريصة على استقرار الأسرة المواطنة من خلال دعم مقومات التلاحم والتماسك بين أفراده، والذي يعتبر المسكن لبنته الأساسية، ويأتي هذا الحرص ترجمة لرؤية صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين من خلال الدعم السكني وتوفير أحياء سكنية مستدامة متكاملة المرافق».

قرار

وأضاف: «إن الإعلان عن 800 قرار دعم سكني خلال الشهر الجاري يأتي تزامناً مع اليوم العالمي للإسكان، وانسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة.

واستمراراً لنهج المغفور له بإذن الله تعالى القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حرص على تحقيق هذا الاستقرار عبر مشاريع إسكانية طموحة وفرت المسكن الملائم للمواطنين».

استقرار

وتابع: «إن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لا تألو جهداً في تحقيق الاستقرار السكني وتوفير الحياة السعيدة والرفاهية للمواطنين بتوجيهات من القيادة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات».

وأضاف النعيمي: إننا في «عام زايد» نواصل مسيرة العطاء التي رسخها زايد، والذي تأتي تأكيداً على الاهتمام البالغ الذي توليه القيادة الرشيدة في تحقيق استقرار وسعادة المواطنين زيادة عدد المستفيدين من الدعم السكني وتحقيق السعادة لأبناء هذا الوطن المعطاء ترسيخاً للقيم التي انتهجها المغفور له الشيخ زايد وانتهجتها القيادة الرشيدة، من خلال توفير مقومات الحياة الكريمة والرفاه والسعادة للمواطنين عبر مشاريع الأحياء السكنية متكاملة المرافق.

أسماء مستحقي الدعم السكني