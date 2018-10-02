باحثون من جامعة الإمارات يكتشفون بكتيريا جديدة تنقي المياه

المصدر: العين- داوود محمد

تمّكن فريق بحثي من جامعة الإمارات من تحديد نوع جديد من أنواع البكتيريا في الرواسب البترولية، أطلق عليه اسم "جامعة الإمارات H3K6M1"، يمّكنه تحليل الملوثات في الماء في غضون ساعات قليلة و يتميز بقدرة علاجية حيويّة عالية لتقليل الملوثات في الماء وذلك خلال فترة زمنية قصيرة لا تستغرق سوى بضع ساعات.

وأكد الدكتور الباحث سلمان أشرف، أستاذ الكيمياء الحيويّة في كلية العلوم بجامعة الإمارات، أن هذه الدراسة هدفت إلى التوصل لطريقة جديدة لتنقية المياه من الملوثات العضوية التي تتواجد فيها، لا سيما وأن قضية المياه قضية عالمية، وأن أمن وتكنولوجيا المياه من المجالات ذات الأولوية التي تهتم بها لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف بأن البحث حدد ثلاث طرق جديدة لتنقية المياه، وهي الطريقة الفيزيائية من خلال استخدام الفلاتر وفلاتر الفحم السوداء في المنزل، والطريقة الثانية من خلال استخدام مادة كيميائية مبيضة في حمامات السباحة، والطريقة الثالثة الطريقة البيولوجية التي تتضمن استخدام الأنزيمات والبكتيريا في الماء.

وأشار إلى أن فكرة البحث تمحورت حول أن الإنزيمات يمكنها تحليل الملوثات والبكتيريا ،كما يمكنها أن تتغذى عليها وتحللها. وركز الفريق البحثي من خلال هذا البحث على معرفة ما إذا كان بإمكاننا عزل البكتيريا عن الرواسب البترولية، ومعرفة ما إذا كان هذا النوع من البكتيريا قادر على تحليل أنواع مختلفة من الملوثات العضوية في الماء".

من جهته قال الدكتور رانجيت فيجايان الأستاذ المساعد في قسم الأحياء بجامعة الإمارات "لقد قمنا بإجراء تسلسل كامل للجينوم، وتمكنا من تحديد نوع جديد من أنواع البكتيريا يتواجد في الرواسب البترولية، حيث تساعد نتائج هذا البحث في استخدام هذه البكتيريا في محطات معالجة مياه الصرف الصحي".

وشاركت في هذه الدراسة طالبة الماجستير منى الحفيتي ونشرت في مجلة علمية مرموقة تصدرها الجمعية الأميركية لعلم الأحياء الدقيقة.