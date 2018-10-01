الإمارات تبرم اتفاقية مع «ناسا» لتدريب رواد الفضاء

المصدر: دبي ـ البيان

وقّعت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» على هامش المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في مدينة "بريمن" الألمانية.

وأوضح معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء عبر حسابه الرسمي في «تويتر» أن الاتفاقية تعكس متانة الروابط بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، والعلاقات الثنائية طويلة الأمد التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

وأضاف أن الاتفاقية مع «ناسا» ستعزّز التعاون في مجال استكشاف الفضاء، وستُسهم في تحديد إطار عمل متكامل لتدريب رواد الفضاء الإماراتيين في مرافق وكالة الفضاء الأميركية، والتعاون ضمن المشاريع البحثية الخاصة بـ "مدينة المريخ العلمية"، والدراسات الميدانية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تمضي قُدماً بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الفضاء، وتمكين السواعد الإماراتية من ريادة مستقبل هذا القطاع، بإنجازاتهم التي سنهديها لأجيال الغد الذين ستبدأ أحلامهم من السماء.