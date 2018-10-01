محمد بن زايد يستقبل أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم ــ في مجلس قصر البحر ــ أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الذي يعقد اجتماعه الأول في أبوظبي لإقرار خطة عمله التنفيذية وأنشطته المقررة للعام الأول يرافقهم معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس المجلس.

ورحب سموه خلال اللقاء بأعضاء الأمانة للمجلس متمنيا لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ خطتهم ورؤيتهم الهادفة إلى ترسيخ قيم العيش المشترك والحوار والتسامح والاحترام المتبادل بين مختلف الأديان والشعوب والأمم وتعزيز قيم المواطنة والتعددية الثقافية.

و أكد سموه أهمية أن يعمل المجلس على النهوض بالمجتمعات المسلمة للقيام بدورها الحضاري والوطني والمساهمة في بناء مجتمعاتها التي تعيش فيها وعكس الصورة الحقيقية للدين الإسلامي السمح الذي يدعو إلى البناء و التعايش المشترك.

و شدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ..على رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة الحضارية التي تهدف إلى نشر ثقافة السلم لتحقيق الأمن المجتمعي والتسامح والحوار بين مختلف الشعوب والأديان والثقافات.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات ترحب باستضافة مختلف الملتقيات والفعاليات التي تعلي القيم الإنسانية والتآلف والتعايش السلمي في العالم.‎ ‎ من جانبهم أعرب أعضاء الأمانة العامة للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. مثمنين دور دولة الإمارات ومساعيها ومبادراتها الإنسانية التي تخدم شعوب ودول العالم.

و عبروا عن تقديرهم لاستضافة دولة الإمارات المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة و الذي يعد منصة بناءة لخدمة قضايا المجتمعات المسلمة المختلفة .. مشيدين بما تحظى به الدولة من انفتاح على الجميع و ما تقوم به من جهد فاعل لتكريس قيم الاعتدال و الوسطية و التسامح.

يذكر أن المجلس العالمي يضم "60 " عضوا فيما تتشكل أمانته العامة من " 17" عضوا يمثلون المجتمعات المسلمة في الدول غير الإسلامية في شتى أرجاء العالم.. و يهدف " المجلس " إلى الارتقاء بدور المجتمعات المسلمة وأفرادها في نهضة دولها المدنية والثقافية والاقتصادية بجانب تصحيح الصورة النمطية عن الإسلام والمجتمعات المسلمة.

حضر مجلس سموه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي و سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية و ذوي الإحتياجات الخاصة و سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة و معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي.