توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، فيما تظهر بعض السحب على الجبال الشرقية وقد تكون ركامية بعد الظهر.

وقال ، في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق المكشوفة، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ونوه إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 16 - 26 كم / ساعة بوجه عام، تصل إلى 38 كم / ساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:07 والثاني عند الساعة 07:53 ويحدث الجزر الأول عند الساعة 10:13 والثاني عند الساعة 00:35.

وأوضح أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والثاني عند الساعة 04:06، والجزر الأول عند الساعة 08:39 والثاني عند الساعة 21:04.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:



الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 38 26 70 20

دبي 36 28 75 25

الشارقة 37 26 80 20

عجمان 36 29 80 20

أم القيوين 37 25 90 30

رأس الخيمة 35 27 85 25

الفجيرة 35 29 75 30

العين 40 26 55 20

ليوا 41 24 70 15

الرويس 38 27 80 25

السلع 38 26 85 20

دلما 38 29 80 25

طنب الكبرى 37 30 85 45

طنب الصغرى 37 30 85 45

أبو موسى 37 29 85 45