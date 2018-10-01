إطلاق مبادرة "نبض الخير" بتكلفة 10 ملايين درهم

المصدر: وام

جاء ذلك خلال حفل افتتاحي في فندق "العنوان" بدبي بحضور الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة وعبدالله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي لجمعية "دار البر" وسعادة فيبول قنصل عام الهند في دبي و المناطق الشمالية والدكتورة زليخة داوود المؤسس ورئيس مجلس الإدارة لدى مجموعة زليخة للرعاية الصحية وطاهر شمس المدير الإداري وزنوبيا شمس نائب رئيس مجلس الإدارة.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي المدير التنفيذي ل"دار البر" إن الحملة التي تحمل عنوان "نبض الخير" تستهدف توفير العلاج والرعاية الصحية والعمليات التخصصية مجانا ل 200 مريض قلب عبر جمع تبرعات بقيمة لا تقل عن 7 ملايين درهم وتصل إلى 10 ملايين درهم.