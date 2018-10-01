إعفاء المركبات الكهربائية من رسوم التسجيل والتجديد برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ البيان

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أصدر اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، قراراً بإعفاء المركبات الكهربائية من رسوم تسجيل المركبات الجديدة، ورسوم تجديد المركبات المسجلة، ورسوم نقل الملكية، على أن تسري هذه التوجيهات اعتباراً من 1 أكتوبر الجاري وحتى 31 ديسمبر 2021، وذلك بالتنسيق والتعاون مع إدارة الطاقة والطاقة المتجددة في بلدية رأس الخيمة.وأكد اللواء علي النعيمي أن شرطة رأس الخيمة، بدأت على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، تماشياً مع استراتيجية رأس الخيمة في توفير الطاقة والطاقة المتجددة 2040 والتي منها خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2040، وتشجيعاً لهذه الاستراتيجية فقد تم اعتماد برنامج استخدام المركبات الكهربائية لتقليل استخدام الوقود بالإمارة.

وأضاف أن هذه الخطوة الإيجابية تستهدف توفير الطاقة والحفاظ على البيئة من أخطار التلوث، وتشجيع الصناعات الجديدة المتعلقة بالمركبات الكهربائية.