جائزة بلدية الفجيرة للتميز.. تعزيز للإبداع الوظيفي والإداري

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

انطلقت مؤخراً جائزة بلدية الفجيرة للتميز في دورتها الرابعة، التي تتوافق شروطها مع منظومة التميز الحكومي «الجيل الرابع» المعمول بها في الحكومة الاتحادية بالإمارات، حيث تعمل الجائزة على نشر وتعزيز الوعي بمفاهيم التميز الوظيفي والإداري، والتشجيع على تحسين الأداء إلى مستويات عالية من الجودة والتميز والإبداع، والتحفيز على تنافسية كافة الوحدات الإدارية في البلدية، وذلك من أجل الارتقاء بخدماتها من خلال اتباع أفضل الممارسات الإدارية والمهنية وضمان تطبيق أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في مختلف المجالات.

جهود

وأشار المهندس محمد سيف الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، إلى أن التقدم والتطور اللذين وصلت إليهما البلدية في مختلف المجالات كانا محصلة للعمل الجاد والدؤوب ونتيجة للجهود المبذولة لمختلف الإدارات والأقسام، وكي تستمر مسيرتهم بالتطوير والتميز لابد من العمل بروح من الإبداع والمزيد من العطاء، لتكون رؤيتهم التميز في العمل البلدي، قائلاً: «لذلك سعينا لإطلاق جائزة بلدية الفجيرة للتميز التي ساهمت في تحفيز الهمم للوصول إلى أعلى القمم».

وكانت البداية بإطلاق الجائزة في عام 2014 بمعايير داخلية بشكلها المبدئي بما يتوافق مع الخطط وتستند إلى نظام إدارة الأداء للفئات الوظيفية، ولكن بدأت الانطلاقة الفعلية لجائزة بلدية الفجيرة للتميز عام 2015 كجائزة داخلية في دورتها الأولى، حيث يستند نموذج تحقيق التميز الإداري على المفاهيم الأساسية للتميز ومعايير نموذج الجمعية الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) ومنظومة التميز الحكومي بالدولة، الهدف من الجائزة إحداث نقلة نوعية في أداء البلدية وتحسين الإنتاجية، وزيادة الكفاءة.

تميز

ويعتمد نموذج تحقيق التميز الوظيفي على نظام إدارة الأداء للعاملين ببلدية الفجيرة، حيث تمت مراجعة وتطوير معايير التقييم استناداً إلى آراء وملاحظات المعنيين وبناءً على استبيان استهدف المشتركين في الجائزة والموظفين بشكل عام لرصد آرائهم واقتراحاتهم لتطوير الجائزة.

وتم استحداث بعض الجوائز من خلال برنامج إلكتروني مُتاح للجميع للترشيح والتصويت مكونة من الجندي المجهول والموظف الإيجابي والموظف المخلص والموظف المثابر وفئة أفضل مركز إسعاد متعاملين تشارك فيه لأول مرة الدوائر المحلية بحكومة الفجيرة.

بلغت أعداد المرشحين في عام 2017 للفئات الخاصة 272 مشتركاً، فئة الموظف المخلص 78 مشتركاً، وفئة الجندي المجهول 96 مشتركاً.

تم تخصيص أربع دروع للفئات المشاركة أولها الدرع الماسية بتقييم يصل بين 86-100%، والدرع الذهبية بتقييم يصل 85-70%، والدرع الفضية بتقييم 69-60%، والدرع البرونزية تقدم للفئات الخاصة المشاركة.

برنامج

تتضمن الجائزة برنامجاً زمنياً لمدة 6 أشهر، يبدأ بتقديم طلبات الاشتراك خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، ويتخللها ورش تعريفية تخصصية بالجائزة وعرض نماذج مميزة، ويتم في شهري سبتمبر وأكتوبر تقديم الدعم والمساندة للمشتركين لتكون الصورة واضحة ومفهومة للجميع ممن شاركوا، أما في شهر نوفمبر فيتم تقييم الملفات المشاركة وجمع العلامات وإعداد قوائم بالفائزين، ويكون شهر ديسمبر التسليم النهائي للملفات.