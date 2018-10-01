محمد الشرقي: تنمية مناطق الفجيرة حاجة ملحة وضرورية

المصدر: الفجيرة - وام

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق الاجتماع الدوري الثاني للمؤسسة خلال العام 2018، من أجل مناقشة ما تم إنجازه خلال العام الجاري بهدف الوقوف على تطوير آلية عمل المؤسسة وتنشيطها وفقا للمعايير الوطنية.

وشدد سمو ولي عهد الفجيرة على أهمية تلبية احتياجات المواطنين وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لافتاً إلى أن تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية يعتبر حاجة ملحة وضرورية ضمن آلية عمل حكومة الفجيرة.

واطلع سموه خلال الاجتماع الذي حضره سعيد محمد الرقباني المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم الفجيرة نائب رئيس المؤسسة والمهندس خميس النون مدير عام المؤسسة وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة على ما تم إنجازه من مشاريع، وأكد سموه ضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة تجاه تذليل المعوقات وسرعة إنجاز المشاريع المصادق عليها لما يشكله ذلك من دعامة رئيسية لتحقيق الرؤية المستقبلية لما يمكن أن تنجزه مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق.