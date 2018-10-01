شرطتا أبوظبي ودبي تعززان مؤشرات الأداء الأمني

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات العمل الشرطي المختلفة، وتعزيز المؤشرات وتحسين الأداء للحصول على أفضل النتائج في تقديم الخدمات الشرطية.

واتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الإيجابية بين الجهتين، حفاظاً على المكتسبات الوطنية، ودعم الأهداف الاستراتيجية، والارتقاء بالعمل المؤسسي وصولاً إلى الريادة والتميز العالمي، وتبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني، والبحث والإنقاذ، والتوعية المرورية، والأمن الجنائي والوقائي للحد من الجريمة، وتبادل المعلومات التقنية والذكاء الاصطناعي والموارد البشرية والاستفادة من الخبرات والمهارات المتخصصة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في معالجة الأزمات والكوارث والحالات الطارئة.

كما تضمنت المذكرة التنسيق بين الجانبين في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة، والمشاركة المجتمعية والتعاون في الأنشطة الرياضية والثقافية، والدراسات والأبحاث العلمّية وتعزيز البيئة الإيجابية وإسعاد الموظفين، وتشجيع ودعم المهارات والابتكارات والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل والتدريب والندوات والتعاون التقني لدى الجهتين.

اطلاع

جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبد الله المري القيادة العامة لشرطة أبوظبي أمس، حيث كان في استقباله اللواء محمد الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بمقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات العمل الشرطي والأمني، والاطلاع على المشروعات التطويرية، التي تشهدها شرطة أبوظبي ضمن منظومة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع.

وأشاد اللواء المري، بمنجزات شرطة أبوظبي، في تقديم أفضل الخدمات الشرطية، مشيراً إلى تعاون القيادات الشرطية ضمن نطاق تكامل العمل الشرطي في الدولة.