«الداخلية» تطلق خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية اليوم

المصدر: أبوظبي - ماجدة ملاوي

تطلق وزارة الداخلية اعتباراً من اليوم خدمة «مركز الشرطة في هاتفك» الذكية التي تتيح لمستخدمي تطبيقها الذكي (MOI-UAE) التواصل وإنهاء المعاملات الخاصة بمراكز الشرطة بالدولة بيسر وسهولة وبطريقة مبتكرة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة التي تأتي بتوجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تعتبر ريادية ضمن الخطوات السباقة على الصعيد الإقليمي والدولي، وتؤكد حرص الوزارة بتوجيهات سمو الوزير، لتكون متميزة بخدماتها، من خلال تقديم خدمات ذكية على مدار الساعة.

كما أعلنت «الداخلية» أن الخدمة التي ستفعل اعتبارا من اليوم «الأول من أكتوبر» ستمكن المتعاملين الولوج لسلسلة من الخدمات الذكية وتقديم معاملاتهم وبلاغاتهم الخاصة بمراكز الشرطة من خلال التطبيق الذكي ومن أماكن تواجدهم بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي، مما يقدم خدمة ذات جودة عالية تختصر زمن الإنجاز، وتعزز من مسيرة التحديث والتطوير في العمل الشرطي.

الحكومة الذكية

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، أن استحداث هذه الخدمة «مركز الشرطة في هاتفك» يأتي في إطار جهود وزارة الداخلية نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات (2021)، بأن تصبح الدولة في مقدمة الدول في مجال الخدمات الذكية، وسعيها نحو تجسيد استراتيجية الحكومة الذكية.

وأشار إلى أن الخدمة المستحدثة التي مرّت بدراسات وبخطوات ومراحل تقنية تعزز مزايا خدمات الوزارة الذكية، والتي تأتي ضمن مبادرات التحول الرقمي وبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية.

وسيلة

من جانبه أوضح العميد عبد العزيز الأحمد نائب مدير الإدارة العامة للشرطة الجنائية بوزارة الداخلية، وعضو فريق مبادرة «مركز الشرطة في هاتفك» أن هذه الخدمة المستحدثة توفر وسيلة للإبلاغ عن الجرائم والقضايا الواقعة على الجمهور من خلال الهاتف النقال عبر خطوات سلسة وميسرة.

مراعاة

إلى ذلك أكد العميد مهندس وليد المناعي مساعد مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وعضو فريق مبادرة «مركز الشرطة في هاتفك» مراعاة القوانين والاشتراطات الخاصة بالتبليغ وإرفاق المستندات والصور والأدلة المطلوبة لاستكمال البلاغات على سبيل المثال في ظل احترام والتقيد بالضوابط القانونية للاستخدام.