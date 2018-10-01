«الموارد البشرية بالشارقة» تطلع على منظومة «بياناتي»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في مقرها بدبي، وفداً من دائرة الموارد البشرية بحكومة الشارقة، زار الهيئة للاطلاع على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأبرز أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المرتبطة به والمنضوية تحت مظلته كنظامي إدارة الأداء والتدريب والتطوير لموظفي الحكومة الاتحادية، ونظامي إدارة الرواتب والخدمة الذاتية.

وكان في استقبال الوفد الزائر الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة، وليلى السويدي المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، وشيماء العوضي مدير إدارة نظام معلومات الموارد البشرية، وعدد من موظفي الهيئة.