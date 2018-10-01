«قضاء أبوظبي» توعي بقانون العمالة المساعدة

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي، محاضرة توعوية بعنوان «وقفات مع قانون العمالة المساعدة»، ضمن مبادرة «مجالسنا» الهادفة إلى نشر الثقافة القانونية وبث الرسائل التوعوية بين أفراد المجتمع، بالتنسيق مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي.

واستعرضت المحاضرة التوعوية التي استضافها مجلس محمد المحمود بالعين شمولية القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 في شأن عمال الخدمة المساعدة، وتغطيته لجميع مراحل دورة العمل التعاقدي عبر مجموعة أحكام ونصوص واضحة تحدد التزامات الأطراف بما في ذلك مكاتب الاستقدام المعنية بالتوسط لاستقدام العمال أو بالتشغيل المؤقت.