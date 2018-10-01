شرطة دبي ترفع مستوى الذكاء الاصطناعي بمبادرات متعددة

المصدر: دبي - البيان

اطلع اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، على مبادرات مشروع منصة الذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، وذلك خلال لقائه فريق العمل المختص، بحضور العميد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، والعميد أحمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد خالد الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الدكتور صالح مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من ضباط شرطة دبي. واستمع اللواء السلال إلى شرح مفصل من العميد الرزوقي حول مشروع منصة شرطة دبي الذكية الهادف إلى رفع مستوى الذكاء الاصطناعي على مستوى القوة من خلال مجموعة من المبادرات، التي تخدم مختلف القطاعات الشرطية.

وبين العميد الرزوقي أن مشروع منصة الذكاء الاصطناعي لشرطة دبي يأتي تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي 2018-2021، والتي اعتمدها اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على مواكبة توجهات القيادة الرشيدة الرامية إلى التأسيس للمرحلة المقبلة من استخدام الذكاء الاصطناعي الذي يعتبر المرحلة الجديدة بعد الحكومة الذكية التي ستعتمد عليها مختلف الخدمات والقطاعات في عملها المستقبلي، وأكد أن الخطة الاستراتيجية تهدف إلى تطوير جميع الأنظمة الذكية إلى أنظمة تقوم بتنبؤ الاحتياجات الخاصة بالمتعاملين اعتماداً إلى أساليب الذكاء الاصطناعي في كل المجالات الشرطية، والتنبؤ الأمني بالجريمة والحوادث المرورية وتطوير وإعداد أفضل التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التي تخدم الجمهور الداخلي والخارجي لشرطة دبي، إلى جانب الاستخدام المتوازن بين أدوات الذكاء الاصطناعي والكوادر البشرية.

واستمع اللواء السلال إلى شرح حول تفاصيل المبادرات التي يعمل فريق المنصة على تنفيذها وتخدم عمل مختلف القطاعات الشرطية سواء في جانب إسعاد المجتمع أو العمليات أو إدارة الموارد البشرية وإدارة الأزمات وأمن الطرق والأدلة الجنائية واستشراف المستقبل والبحث الجنائي.

وفي ختام اللقاء، أشاد اللواء السلال بجهود كل العاملين في مشروع منصة الذكاء الاصطناعي لشرطة دبي والمبادرات الهامة التي يعملون على تنفيذها في إطار تحقيق رؤية وتطلعات القيادة العامة لشرطة دبي المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.