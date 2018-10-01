حاكم الفجيرة يستقبل عدداً من السفراء والقناصل

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، أمس، بقصر سموه في الرميلة، كلاً على حدة، فيليب فيرن، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، وإليزابيث كاردوسو جورداو، سفيرة دوقة لوكسمبورغ لدى الدولة، ونفديب سينغ سوري، سفير جمهورية الهند لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالدبلوماسيين الذين قدموا للسلام على سموه، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مهام عملهم، لتعزيز وتقوية أواصر الصداقة التي تربط دولهم ودولة الإمارات العربية المتحدة. حضر اللقاءات محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة.