100 % السعادة في مركز كبار السن بـ«صحة دبي»

المصدر: دبي - البيان

أكدت الدكتورة سلوى السويدي استشاري طب المسنين ومدير مركز سعادة كبار السن بهيئة الصحة بدبي أن خدمات الرعاية الصحية المتميزة التي يقدمها المركز للمسنين ساهمت في ارتفاع معدل رضا وثقة المتعاملين، ومعدل سعادة المسنين في المركز لتصل إلى 100% حسب استبيان قامت به مؤسسة عالمية محايدة، وفقاً لقواعد مجلس القانون الدولي، والجمعية الأوروبية لأبحاث الرأي والتسويق.

كما تمكنت هيئة الصحة بدبي خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق إنجازات ملموسة في مجال رعاية كبار السن وتقديم الخدمات المتميزة لهم وفقاً لأحدث البروتوكولات والممارسات العالمية وضمن جهودها الرامية لتعزيز الشيخوخة النشطة وتغيير النظرة السلبية لدور رعاية المسنين.

وأوضحت الدكتورة سلوى السويدي الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة في مجال رعاية كبار السن والتي ساهمت بشكل فاعل في زيادة الإقبال على المركز خلال العام الجاري حيث ارتفع عدد المستفيدين من الخدمة النهارية من 150 مسناً العام الماضي إلى 191 مسناً خلال العام الجاري.

وقالت: «إن المركز الذي يعتبر الأول والوحيد من نوعه على مستوى دبي يقدم خدمات متنوعة لكبار السن تستجيب لظروفهم الصحية وتلبي احتياجاتهم الفعلية وضمن بيئة أسرية تراعي كافة الظروف الصحية والنفسية لكبار السن، إضافة إلى توفير الحلول الآمنة للتفاعل والتعامل اليومي مع المسنين أثناء تلقيهم الخدمات العلاجية والتأهيلية من خلال كوادر طبية وفنية مؤهلة ومتخصصة في مجال رعاية المسنين».