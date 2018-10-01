«الملكية الفكرية» لـ «ريتشموند العالمية» تكرّم شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

استقبل العقيد عبدالله سيف المطروشي مدير عام إدارة العمليات الشرطية في عجمان، بحضور العقيد خالد محمد عبدالله النعيمي نائب مدير عام إدارة العمليات الشرطية، وعدد من ضباط إدارة التحريات والمباحث الجنائية، جيرارد باريل المستشار القانوني لقسم الملكية الفكرية (فان كليف وكارتير) والمملوكتين لشركة ريتشموند العالمية، والمحامي عمر خليفة عبدالكريم ممثل عن مكتب التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية.

وتأتي هذه الزيارة من جيرارد بهدف تقديم الشكر والثناء لقائد عام شرطة عجمان وللعاملين بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومركز شرطة المدينة الشامل وتكريمهم على الجهود الحثيثة والمتابعة المستمرة التي قاموا بها في ملاحقة بائعي وموزعي المنتجات المقلدة في الإمارة، والتي أسفرت عن ضبط عدد من المحال المخالفة لحقوق الملكية التجاريـة.

وفي ختام اللقاء أهدى المستشار القانوني لقسم الملكية الفكرية (فان كليف وكارتير) درعاً تذكارية لمدير عام إدارة العمليات الشرطية مشيداً بجهود القيادة العامة لشرطة عجمان وتعاونها في إلقاء القبض على مروجي البضائع المقلدة.