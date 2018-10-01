إطلاق المرحلة الثالثة من «دبي للتدريب الذكي»

المصدر: دبي - وائل نعيم ــ غرافيك: أسيل الخليلي

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أطلق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي المرحلة الـ 3 من مبادرة «دبي للتدريب الذكي»، والتي تتضمن 17 حقيبة تدريبية تغطي 7 محاور رئيسية، ليصبح عدد الحقائب التدريبية في المراحل الثلاث 41 حقيبة تدريب ذكي.

جاء ذلك خلال ملتقى التدريب الذكي، الذي نظّمه البرنامج في فندق أبراج الإمارات أمس، بحضور الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، ومديري إدارات شؤون الموظفين والتدريب في الجهات الحكومية في دبي.

وقال الدكتور أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز: «تسخر دبي التكنولوجيا في التدريب ونقل المعرفة الإنسانية وإكساب موظفي حكومة دبي المهارات والمعلومات المناسبة»، لافتاً إلى أنه يتم تطوير المعايير بشكل دائم حتى تتلاءم مع المتغيرات، وتم وضع الحقائب التدريبية الجديدة على تطبيق ذكي خاص بالمبادرة وبإمكان موظفي حكومة دبي تنزيل التطبيق من «الأبل ستور» أو «الجوجل بلاي».

وقال النصيرات: «تتجه دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام ودبي بشكل خاص نحو استثمار التكنولوجيا الحديثة بأبعادها كافة، والعمل في إطار معطيات الذكاء الاصطناعي وصناعة المستقبل، الأمر الذي يتطلّب نقلة تكنولوجية نوعية في العمل الحكومي، لكي يواكب التقدّم التكنولوجي الذي تشهده الدولة، عبر ترسيخ مفاهيم الابتكار والإبداع، واستثمار أحدث تطبيقات الأجهزة الذكية في تعزيز قيم التميز والإبداع في العمل الحكومي، انطلاقاً من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «تطوير أنظمة الإدارة الحكومية هي أكبر خدمة يمكن أن يقدمها الإنسان لوطنه ولمجتمعه ولأمته، لأن تطويرها يحقق قفزات لكل مجالات الحياة»، وعملاً بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لذلك يحرص برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على التطوير الدائم في منظومة العمل الحكومي، بما يتلاءم مع مفاهيم الإبداع والابتكار ويواكب الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم».

المعرفة الرقمية

ومن جانبه أشار هزاع خلفان النعيمي رئيس جوائز ومبادرات التميز في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، إلى أن المعرفة الرقمية أصبحت من الضرورات والأساسيات في العمل الحكومي، نظراً للتطور الكبير والمتسارع في استخدام وسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات في مختلف مجالات العمل الحكومي على المستوى العالمي، الأمر الذي يتطلّب مواكبة سريعة لهذا التطوّر عبر إتاحة المعرفة الرقمية لجميع مديري وموظفي القطاع الحكومي».

وأضاف النعيمي: «أصبح التحوّل الرقمي في العمل الحكومي من المسلّمات في ظل الثورة الاقتصادية الرابعة التي يشهدها العالم، لذلك يحرص برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز على تقديم المبادرات، التي تدعم هذا التوجّه وتسهم في تحقيق رؤية حكومتنا الرشيدة في تطوير العمل الحكومي والوصول به إلى أعلى درجات المنافسة العالمية، ومن أهمّ وأبرز هذه المبادرات مبادرة دبي للتدريب الذكي التي تتيح للموظفين اتباع البرامج التدريبية بأسلوب أكثر متعة وفعالية وتفاعلاً من الأساليب التقليدية، وتضع بين أيديهم كل ما يحتاجون معرفته حول معايير التميز والريادة في العمل الحكومي».

المرحلة الثالثة

وتتضمن المرحلة الثالثة من مبادرة دبي للتدريب الذكي، 7 محاور تدريبية رئيسة، هي: «التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر، والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والخدمات وإدارة نتائج وعلاقات المتعاملين، والحكومة الذكية، وإدارة الموارد الحكومية، والعمليات وإدارة النتائج، ودبي للجميع».

كما تضمّن الملتقى الحديث عن النظرة المستقبلية للتدريب الذكي، ومتابعة فريق برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز لكل جديد في مجال التدريب الذكي على مستوى العالم، بهدف تحديث أنظمة التدريب الذكي بما يتلاءم مع متطلبات التطور التكنولوجي، ويلبي تطلعات موظفي حكومة دبي في التأهيل والتمكين المعرفي الرقمي.

تجارب متميزة

شهد ملتقى التدريب الذكي عرض تجارب عدد من الجهات الحكومية في تطبيق مبادرة «دبي للتدريب الذكي»، وهي: تجربة بلدية دبي، و«كهرباء دبي»، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وتم تكريم الجهات الأفضل تطبيقاً للمبادرة.