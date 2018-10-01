حمدان ومكتوم بن محمد يحضران أفراح الجزيري والرئيس

المصدر: دبي - وام

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة حفل الاستقبال الذي أقامه إسماعيل محمد الجزيري بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة إسماعيل علي الرئيس.

حمدان ومكتوم بن محمد خلال حضورهما أفراح الجزيري والرئيس

حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد وسعيد بن مكتوم في صورة جماعية مع العريس والمدعوين

مكتوم بن محمد خلال الحفل

وحضر الحفل الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي ظهر أمس عدد من أعيان البلاد وكبار المسؤولين في الدولة وأقارب العروسين. وبارك سمو ولي عهد دبي للعروسين وذويهما أفراحهم، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة.