«إسعاف دبي» تدشن تطبيق «أسعفني»

المصدر: دبي - البيان

دشن خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بحضور أعضاء فريق الابتكار بالمؤسسة، تطبيق «أسعفني» تجريبياً الذي يعد الأول من نوعه في الوطن العربي ويُسهم في إنقاذ الحالات البليغة وأصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى حالات النوبات القلبية والسكتات الدماغية التي تتطلب السرعة الفائقة في التعامل معها.

وقال المدير التنفيذي إن فكرة التطبيق المتوافر في متجر الهواتف الذكية بنظاميها الآيفون والأندرويد والآيباد تقوم على إشراك فئات المجتمع المؤهلين في إسعاف المرضى وتحديد أماكن وجودهم وإشعارهم بمكان وجود المريض الذي يحتاج للمساعدة وتوجيههم إليه بأسرع السبل وفق خارطة تحدد لهم موقع طلب الإسعاف ونوع الحالة توفيراً للوقت والجهد وتفعيلاً لسرعة الاستجابة.