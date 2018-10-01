«الأنظمة والخدمات الذكية» و«بيئة أبوظبي» تبحثان جودة المياه البحرية

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت هيئة الأنظمة والخدمات الذكية في أبوظبي اجتماعاً مع هيئة البيئة في أبوظبي لمناقشة المشاريع والمبادرات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتحسين جودة المياه البحرية، والخطوات المقبلة لتطوير المنظومة المتكاملة للقطاع البيئي للإمارة والتي سيتم استعراضها في قمة المحيطات التي تستضيفها أبوظبي في مارس ٢٠١٩.

وترأس الاجتماع رزان خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، والدكتورة روضة السعدي، المدير العام لهيئة الأنظمة والخدمات الذكية.

وأكد الطرفان على أهمية التعاون المشترك من أجل تنفيذ المشاريع المشتركة المتضمنة في المنظومة المتكاملة للقطاع البيئي لإمارة أبوظبي ومن ضمنها الخطة التنفيذية لتحسين جودة المياه البحرية والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة البحرية وذلك من خلال عدد من المبادرات التي يتم تطبيقها من قبل الجهات المعنية بالإمارة.