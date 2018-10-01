شرطة أبوظبي تشارك بمؤتمر دولي في المملكة المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في مؤتمر مجموعة العمل الدولية لقواعد البيانات «الدفيوز»، المتخصص بمجال قواعد البيانات الخاصة بمراكز معلومات المتفجرات، والذي عقد أخيراً في مدينة دوفر بالمملكة المتحدة.

وأكد العميد سالم حمود البلوشي، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بقطاع شؤون الأمن والمنافذ في شرطة أبوظبي، أهمية المشاركة في المؤتمرات الأمنية الدولية لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، وصقل مهارات ومعارف الضباط المشاركين بها، بما يعكس الصورة الحضارية المشرفة لأبناء الإمارات وجهودهم في المجالات المختلفة ووفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة.