«ويتيكس» و«دبي للطاقة الشمسية» يستقطبان كبرى الشركات العالمية

المصدر: دبي - البيان

يستعرض معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2018» الحلول المبتكرة والتقنيات المتطورة المرتبطة بقضايا المياه، وتنظم المعرض هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، لتسليط الضوء على آخر التطورات وأحدث التقنيات في مجالات المياه والطاقة والبيئة.

ويتزامن المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة هذا العام مع النسخة الثالثة من «معرض دبي للطاقة الشمسية»، الذي يسلط الضوء على أحدث الابتكارات في قطاع الطاقة الشمسية، لا سيما تحلية ومعالجة المياه باستخدام الطاقة الشمسية.

كما يبرز المعرض أكبر المشروعات في هذا القطاع على مستوى المنطقة من خلال توفير منصة فريدة ومتميزة لبناء الشراكات مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة في سبيل تطوير حلول مبتكرة.

ويجمع معرض «ويتيكس» هذا العام أبرز العاملين في قطاع تقنيات المياه، ويضم أفضل ما توصلت إليه هذه الصناعة من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد، فيما يخص محطات معالجة المياه وتحليتها، والأنابيب بأنواعها، ومبردات وسخانات وحافظات المياه، وغيرها من المنتجات والحلول ذات الصلة، إضافة إلى المضخات والصمامات، وأحدث أنظمة الري ومعدات الزراعة والبستنة، ومعدات سحب المياه. وفي جانب ترشيد استهلاك المياه، سيسلط المعرض الضوء على منتجات كشف ومعالجة تسرب المياه والخزانات المبطنة ومعدات كشف التسرب ومختلف المواد المستخدمة في قطاع المياه.

تنمية

وتسلط الهيئة خلال المعرضين الضوء على خطتها الاستراتيجية لتحسين كفاءة شبكة المياه، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب جهود مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسّسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، في إطلاق المشروعات المستدامة والتنموية في جميع أنحاء العالم.

ويأتي تنظيم الحدثين هذا العام بعد أن حققا العام الماضي نجاحاً لافتاً وإقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث استقطب المعرضان أكثر من 31 ألف زائر.

وشارك في معرض ويتيكس 2017 أكثر من 2000 عارض من 50 دولة على مساحة 70 ألف متر مربع، وبلغ عدد رعاة المعرض أكثر من 75 جهة. واستقطبت النسخة الثانية من معرض دبي للطاقة الشمسية 108 عارضين من 11 دولة، إضافة إلى 10 جهات راعية.