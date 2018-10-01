قيادات في «الصحة»: 7.3 % دعم كبير لمشاريع وبرامج الوزارة

المصدر: دبي - البيان

أكدت قيادات في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن اعتماد الميزانية الاتحادية أمس وتخصيص 7.3 % منها لوزارة الصحة ووقاية المجتمع يشكل دعماً كبيراً لمشاريع وبرامج الوزارة في توفير أرقى وأفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين، مؤكدة أن صحة المواطن والمقيم هي من أولويات قيادتنا الرشيدة التي لا تألو جهداً بدفع وتعزيز تلك الخدمات للوصول بها إلى مصاف الدول المتقدمة.



وأكد وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتور محمد العلماء أن دعم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة هو حافز لكافة العاملين بالوزارة لبذل المزيد من العطاء والعمل، لمواصلة مسيرة التقدم والرقي وخاصة الخدمات الصحية التي تعنى بصحة الإنسان وسلامته الجسدية والنفسية، لأن الإنسان السليم المعافى هو محور التنمية ومحرك عجلتها ودافع مسيرة النهضة الشاملة التي بدأتها الإمارات منذ قيام الاتحاد المبارك.



رسالة



وأكد أن الميزانية المخصصة للوزارة ستمكنها بإذن الله من أداء رسالتها، وتسريع وتيرة الابتكار والتطوير والتحديث بما يتماشى مع التطورات العالمية المتسارعة التي بات يشهدها العالم يومياً، للوصول بالخدمات الصحية لأعلى المعايير العالمية.



وقال الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص إن دعم وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الميزانية الاتحادية هو مؤشر إيجابي وحيوي ودليل على حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تطوير الخدمات الصحية ودعم البرامج النوعية والتركيز على البرامج المستحدثة للوقاية من الأمراض غير السارية مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والكوليسترول وغيرها من الأمراض التي تشكل العبء الأكبر على وزارات الصحة في كافة دول العالم.



وأضاف إن الميزانية سوف تدعم أيضاً البرامج الابتكارية المنبثقة عن استراتيجية الوزارة للسنوات المقبلة والتي تم إقرارها والموافقة عليها خلال القمة الحكومية والتي تصب في خدمة صحة المواطن والمقيم على حد سواء.



قطاعات



وذكر أن الميزانية تدعم أيضاً قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في كافة المنشآت والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما ستعزز دور الرقابة والتفتيش على منشآت ومرافق القطاع الخاص والتركيز على صحة وسامة المرضى التي هي في سلم أولويات حكومتنا الرشيدة.