«دبي الطبية» ووفد ألماني يناقشان آخر تطورات الرعاية الصحية

المصدر: دبي - البيان

استقبلت سلطة المدينة الطبية بدبي - الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية أمس وفداً من مدينة إيسن الألمانية لمناقشة أحدث التطورات والأبحاث في ميدان الرعاية الصحية العالمي، واستكشاف آفاق التعاون الممكنة.

ورحب عمر عميش، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية، باللورد العمدة توماس كوفن وأعضاء وفد وكالة إيسن للتنمية الاقتصادية، وكان بصحبته د. عامر أحمد شريف الرئيس التنفيذي لقطاع التعليم في سلطة مدينة دبي الطبية ونائب رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ود.رمضان البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لدى سلطة مدينة دبي الطبية؛ ود.عامر الزرعوني، الرئيس التنفيذي للقطاع الطبي لدى سلطة مدينة دبي الطبية، إلى جانب عدد من كبار ممثلي السلطة.

وجرى خلال اللقاء تسليط الضوء على مبادرات مدينة دبي الطبية ومشاريعها، كما تبادل الجانبان الاطلاع على أفضل ممارساتهما في التعليم الطبي والبحوث وتكنولوجيا الرعاية الصحية. وسلّط الوفد الزائر الضوء على الإنجازات التي حققتها مدينة إيسن التي تعتبر من الوجهات الرائدة للعلوم الطبية في أوروبا، والتي تتسم بتجربة راقية على صعيد الرعاية الصحية.

وقال د.البلوشي، الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لدى مدينة دبي الطبية: «تشرفنا باستضافة اللورد العمدة كوفن ووفده الكريم، إذ يولي الطرفان أهمية كبيرة لتنمية وترسيخ علاقات التعاون بينهما بصفتهما لاعبين هامين في المنظومة الطبية العالمية، وهو ما سيعود بمنافع طويلة الأمد في بلدينا».

من جانبه قال اللورد العمدة توماس كوفن إن مدينة إيسن تشكل موقعا مهما للصناعات الطبية والصحية ذات الطابع الدولي. لدينا رغبة كبيرة في الاستفادة من هذا الموقع ومواصلة النمو، ولا شك بأننا سعداء بهذا التعاون والتبادل المعرفي مع ممثلي مدينة دبي الطبية في مجالات التكنولوجيا الطبية والتعليم والأبحاث.