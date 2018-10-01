مسؤولون: دعم تنمية المجتمع استدامة لتمكين أبناء الوطن

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد - البيان

أكدت قيادات حكومية في تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تفتح ذراعيها بسخاء من أجل بناء الإنسان وتمكين أبناء الوطن، واحتضان طموح الإنجاز والريادة والمنافسة.

جاء ذلك تعقيبا على تخصيص مجلس الوزراء 42.3% من موازنة الدولة لدعم تنمية المجتمع.



تنمية مستدامة



وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن حكومة الإمارات تنطلق في دعمها الكبير لتنمية المجتمع من قناعة راسخة أن التنمية المستدامة تبدأ بالإنسان، وذلك منبع حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإصراره على النهوض بالوطن بسواعد أبنائه، وفي هذا المقام نستذكر ونحن في عام زايد، مقولة مستدامة ومتجددة للقائد المؤسس: «الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال وليس المال والنفط، ولا فائدة في المال إذا لم يسخر لخدمة الشعب».



تمكين



من جانبه أكد أحمد عبد الكريم جلفار، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع بدبي، أن قرار مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، بتخصيص 59% من الميزانية الاتحادية للتعليم وتنمية المجتمع، يعد خير دليل على عزم القيادة الرشيدة في المضي قدماً في الاستثمار في بناء الإنسان وتمكينه وتنمية قدراته، ليتمكن بدوره من بناء الوطن ومتابعة مسيرة إنجازاته ومكتسباته.



نهج راسخ



وأضاف جلفار: إن الاستثمار في تنمية المجتمع هو نهج إماراتي راسخ، بات مقترناً باسم دولة الإمارات حول العالم، وأصبحت التجربة الإماراتية في التنمية المجتمعية نموذجاً يحتذى بين الشعوب والأمم، بفضل إيمان قيادتنا الرشيدة بأن الاستثمار في تنمية المجتمع هو الوسيلة المثلى لصناعة المستقبل، لذلك فهي تسخر الطاقات والموارد الحكومية، وتضخها في إطار بناء مجتمع سليم وممكن بكل أفراده، وبهدف إشراك كافة أفراد المجتمع في تحريك عجلة التنمية المستدامة إلى الأمام.