مستشفى خليفة التخصصي برأس الخيمة يؤهّل خريجات التمريض

المصدر: رأس الخيمة - وام

استقبل مستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة عددا من خريجات التمريض لتدريبهن على المهارات الضرورية، وربط المعرفة العلمية بالحياة العملية من خلال برنامج متكامل لعام كامل بهدف الارتقاء بالمستوى التعليمي والتدريبي للكوادر التمريضية من خريجي المؤسسات التعليمية الإماراتية ودعم التوطين.

وتعد هذه الدفعة الأولى من طلبة التمريض التي يستقبلها المستشفى ضمن مبادراته تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في جعل المستشفى مركزا تعليميا للخدمات العلاجية وفقا لأحدث المعايير العالمية.

وأوضح الدكتور ميونغ هون سونغ الرئيس التنفيذي للمستشفى أن البرنامج يهتم بصقل القدرات التمريضية الفردية والجماعية عبر إبراز الدور الجوهري للممرضات.