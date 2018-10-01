«أبوظبي للرقابة الغذائية» يناقش برنامج تحسين دخل المزارعين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ضمن لقاءاته الدورية مع المواطنين في إمارة أبوظبي، لقاءً مفتوحاً مع مربي الثروة الحيوانية والمزارعين في مدينة العين، تضمن محاضرة قدمها المهندس مبارك علي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في الجهاز، حول تحول خدمة الانضمام لبرنامج تحسين دخل المزارعين إلى خدمة استباقية، والبرامج التي يقدمها الجهاز للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي.

وتحدث المنصوري إلى الحضور في اللقاء الذي تم تنظيمه بفرع الجهاز بمدينة العين عن الخدمات الزراعية التي يقدمها الجهاز في سبيل تحقيق الاستدامة الزراعية بإمارة أبوظبي، وعن جهود الجهاز في التحول الذكي بمنظومة الخدمات التي يقدمها للمتعاملين، وخططه التحسينية.