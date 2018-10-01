القوات المسلحة: ضوضاء متوقّعة مع بدء تحضيرات «حصن الاتحاد 4»

المصدر: الفجيرة - وام

نبّهت القوات المسلحة الإماراتية الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية على كورنيش الفجيرة بدءاً من الـ 4.30 نظراً لاستعدادات عروض «حصن الاتحاد 4» الصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة وذلك مع بدء التحضيرات لتلك العروض العسكرية المزمع إقامتها خلال نوفمبر المقبل في الفجيرة.

وتحرص القيادة العامة للقوات المسلحة واللجنة المنظمة على إتاحة الفرصة أمام الجمهور الكريم لمشاهدة عرض حي ومباشر يجسد التفاني والقدرات العالية التي تبديها القوات المسلحة الإماراتية من أجل حماية البلاد ومواطنيها والمقيمين على أرضها. وأعلنت القوات المسلحة أن الدعوة لحضور فعاليات «حصن الاتحاد 4» عامة، وسيتمكن الجمهور خلالها من متابعة تفاصيل العرض العسكري من قلب الحدث.