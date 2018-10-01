محاضرة في أهمية التشريع بحياة المجتمع

المصدر: دبي - البيان

نظمت إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، محاضرة بعنوان «أهمية التشريع في حياة المجتمع... والرقابة التشريعية على حسن تنفيذ القوانين»، بحضور العقيد عبد الرحمن الشاعر، مدير إدارة الشؤون القانونية، والمقدم سعيد راشد الهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة.

قدم المحاضرة كل من المقدم الدكتور منصور العصيمي، والدكتور بليشة علي خليفة حمودة الكتبي، من الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، وتم تناول محاور عدة حول أهمية وضع التشريعات القانونية والهدف منها، ومخاطر عدم وجودها ومن ذلك عدم تمكن الأفراد من معرفة عواقب خرق القانون، وعدم إلمامهم بالحقوق والالتزامات، وخروج الجهات الحكومية عن اختصاصها وضياع إنجازاتها، وبطلان الإجراءات التي تنفذها. كما تطرقت المحاضرة إلى مراحل التشريع في إمارة دبي، وإلى أبرز الأخطاء الشائعة عند وضع التشريعات.