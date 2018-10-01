استعراض المحاور الرئيسة لمشروع «سلسلة المستقبل» في عجمان

المصدر: عجمان - البيان

أكد عبد الرحمن محمد النعيمي رئيس اللجنة الدائمة للتطوير الحضري والبنية التحتية المنبثقة عن مجلس «تنفيذي عجمان» خلال اجتماعه الدوري بأعضاء اللجنة الذي عقد في مركز عجمان أهمية البدء بتنفيذ ورش العمل التقنية الخاصة بمشروع «سلسلة المستقبل»، الذي يستهدف كافة القطاعات بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية ومشاركة الجميع في وضع التوصيات الخاصة لتنفيذه على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من تجربة مؤسسة الفطيم للسيارات حول تحويل المركبات الحكومية إلى مركبات هجينة للحفاظ على البيئة بالإمارة.

وأطلع رئيس اللجنة والأعضاء على المحاور الرئيسية لمشروع سلسلة المستقبل والفئات المستهدفة منه والذي عرضته نورة النعيمي مديرة مركز عجمان x التابع لدائرة البلدية والتخطيط بعجمان مشيرة إلى أنه يهدف إلى تعريف المعنيين به بكيفية الوصول إلى المستقبل البعيد في الوقت الحالي عن طريق أحدث التقنيات التكنولوجية المتاحة مثل استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنية 3D.

وشدد النعيمي رئيس اللجنة على أهمية إبراز المشروع بحيث يظهر إلى حيز الوجود داعياً الأعضاء إلى ضرورة إعداد كشوف بأسماء الجهات المعنية به وتحديد أسماء المشاركين بالبرنامج المنوي تنفيذه للتدريب التقني من مختلف قطاعات الإمارة، مشيدا بنجاح تجربة شركة الفطيم للسيارات في تحويل المركبات إلى هجينة ترجمة لرؤية القيادة في حماية البيئة واستراتيجياتها في ترجمة أهداف المنظومة الوطنية في حماية البيئة.