بحث تطوير فئات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت لجنة تحكيم الدورة السادسة من جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في مؤسسة الشارقة للإعلام اجتماعها الأول لبحث سبل تطوير فئات الجائزة، الهادفة إلى نشر وترسيخ أفضل الممارسات في قطاع الاتصال الحكومي على مستوى المنطقة.

وحضر الاجتماع كل من إبراهيم العابد، مستشار رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، والدكتور سليمان الهتلان، الرئيس التنفيذي لشركة الهتلان ميديا، وحسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وماضي الخميس، الأمين العام للملتقى الإعلامي العربي، وسامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وعلي جابر، مدير عام قنوات «أم بي سي»، وجواهر النقبي، مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي.

واستناداً إلى نتائج الدورات الخمس الماضية وآراء الجمهور، أوصى أعضاء لجنة التحكيم خلال الاجتماع بضرورة إدخال إضافات وتحديثات على بعض فئات الجائزة، إلى جانب استحداث فئات جديدة.

وقالت جواهر النقبي مدير المركز الدولي للاتصال الحكومي: «إن تجربة الاتصال الحكومي التي تدعمها الجائزة، تجاوزت حدود الشارقة ودولة الإمارات وأصبحت نموذجاً إقليمياً وعالمياً رائداً، ويأتي تطوير فئات الجائزة واستحداث فئات أخرى جديدة، في سياق مواكبة تنامي تجربة الاتصال الحكومي في المؤسسات والجهات الحكومية وشبه الحكومية في المنطقة، مما بات يفرض توسيع قاعدة الجائزة لتشمل كافة أشكال الإبداع والتميز في ممارسة الاتصال».