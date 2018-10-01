تأهيل العاملين في مكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، عن تعاونه مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» لتأهيل العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة من خلال تطوير برامج مطابقة للتأكد من امتثال العاملين للمتطلبات والمعايير التي حددتها الجهات التنظيمية والخبراء في أبوظبي، إضافة إلى توافق الخدمات المقدمة في هذا المجال مع معايير الجودة والصحة والسلامة المهنية.

تعاون

وفي إطار التعاون المشترك بين الجهتين يجري العمل حالياً على تطوير وإعداد مجموعة من البرامج من بينها برنامج تأهيل مدير مكافحة آفات الصحة العامة، وبرنامج تأهيل مشرف مكافحة آفات الصحة العامة، وبرنامج تأهيل فني مكافحة آفات الصحة العامة، حيث تهدف هذه البرامج إلى رفع مستوى الوعي لدى العاملين في مجال مكافحة آفات الصحة العامة بالأمور المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المُقدمة في إمارة أبوظبي وضمان سلامة المجتمع.