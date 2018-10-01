إنجاز 1328 موقفاً لمرتادي مساجد الشارقة خلال 2017 ـ 2018

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، أنها بصدد الانتهاء من 299 موقفاً لمرتادي المساجد في مختلف مناطق الشارقة خلال الفترة المقبلة، بتكلفة تقديرية 6 ملايين درهم، فضلاً عن الانتهاء من 1328 موقفاً خلال عامي 2017 و2018، بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم، حسبما كشفت مدير إدارة مشاريع الطرق بالهيئة، المهندسة فاطمة الكتبي.

وأوضحت الكتبي، أن مشروعات تطوير البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمساجد التي تنجزها الهيئة، تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بشأن إنشاء وتشييد مساجد نموذجية، ورصف الطرق المؤدية لها، لتوفير الراحة التامة لمرتادي المساجد والقاطنين بالجوار، كما أنها تقع ضمن الخطة التنموية للهيئة، وتسهم في الحفاظ على المنظر العام للشارقة.

وأشارت الكتبي أن هذه المواقف وكافة مشاريع الطرق وتطوير البنية التحتية التي تنجزها الهيئة، يتم القيام بها حسب أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، بما يواكب النهضة العمرانية والنمو السكاني بالإمارة، لا سيما مواقف المساجد، التي تعمل الهيئة من خلال خطة زمنية محددة، لتطوير ورصف جميع الطرق المؤدية لها.