بلدية العين تنفذ 15 مشروعاً تطويرياً بـ1.6 مليار درهم

المصدر: العين - داوود محمد

أعلنت بلدية مدينة العين عن تنفيذ الخطة التطويرية للبنية التحتية لعام 2018، عبر إطلاق 15مشروعاً تطويرياً في البنية التحتية في مختلف مناطق وضواحي المدينة، تتجاوز تكلفتها الإجمالية ملياراً و600 مليون درهم.

وتهدف البلدية ضمن الخطة التطويرية والتنموية التي وضعتها إلى تطبيق الخطة الاستراتيجية لتخطيط بنية تحتية متكاملة المرافق، خالية من الاختناقات المرورية ومستدامة وصديقة للبيئة، لتلبي بذلك احتياجات المجتمع المستقبلية وتواكب المشهد السكاني والعمراني المتنامي في العين.

وتشمل المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها، توفير بنية تحتية متكاملة الجوانب ومستدامة، تخدم المناطق الجديدة وإعادة تأهيل الشعبيات القديمة في المدينة، وذلك عبر إنشاء مجموعة من الطرق الجديدة وصيانتها، وتزويد الشوارع العامة والداخلية بأعمدة الإنارة، وتوفير مواقف سيارات لمختلف الأسواق والمساجد والمدارس، بالإضافة إلى إمداد بعض المناطق بشبكات صرف مياه الأمطار، وكذلك إنشاء ممرات للمشاة في عدد من المناطق السكنية في المدينة، ويتمحور دور البلدية في إنجاز أعمال التصميم والإشراف على تنفيذ الطرق والبنية التحتية المتفرقة في مدينة العين لخدمة المساجد والمدارس والأسواق والمساكن الخاصة وتشتمل على أعمال الطرق والأرصفة والمواقف والإنارة وصرف مياه الأمطار واللوحات المرورية، وكذلك أعمال المداخل والمخارج للطرق الرئيسية، حيث يعتبر هذا المشروع من المشاريع المستمرة نظراً لتوزيع الأراضي الجديدة في المناطق السكنية القائمة وإعادة تخطيط مناطق الخدمات وبناء المدارس والمساجد وأعمال أخرى.

هذا إلى جانب رفع كفاءة الطرق والبنية التحتية من خلال صيانة وإنشاء طرق ومواقف سيارات وتنفيذ شبكات صرف مياه الأمطار وإنارة الشوارع وأعمال الخدمات وممرات المشاة، وتغطي الخطة مسح المناطق السكانية القديمة في منطقة العين والتي تشمل 4 مناطق تغطي 8 تجمعات سكانية.

مرافق

كما تضم المشاريع ضمن خطة التنفيذ وإنشائها تطوير الطرق والزراعات التجميلية لميدان سباق الهجن في منطقة سويحان، حيث يشمل المشروع تطوير الطريق من دوار سويحان إلى دوار سباق الهجن وتحويله إلى طريق مزدوج بطول 5 كيلومترات وبعرض 7.3 أمتار وتنفيذ ممشى على طرف الطريق الواقع من دوار ميدان الهجن إلى موقع مهرجان سويحان بطول 3.5 كيلومترات وبعرض 3 أمتار وتنفيذ الزراعة التجميلية على طرف الطريق الواقع من دوار ميدان الهجن إلى موقع سويحان بطول 3.5 كيلومترات وبعرض 1.5 متر، ما يضمن تطويريه بشكل عصري يتناسب وحاجة المستخدمين للميدان.