الشعبة البرلمانية تشارك في دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي

المصدر: أبوظبي - البيان

تشارك الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي تعقد في القاهرة خلال الفترة من 1-3 أكتوبر الجاري.

ويضم وفد الشعبة البرلمانية أعضاء المجلس الوطني الاتحادي: جاسم عبد الله النقبي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، وخالد بن زايد الفلاسي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه، عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد اليماحي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

ومن المقرر أن تناقش كل من لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الأول من دور الانعقاد الثالث للبرلمان العربي.