بلدية أبوظبي تطلع دائرة الطاقة على آلية تصنيف المكاتب الاستشارية

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلعت بلدية أبوظبي، دائرة الطاقة على آلية تصنيف المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات، والاشتراطات الخاصة بعمليات التصنيف، جاء ذلك خلال زيارة وفد دائرة الطاقة لبلدية أبوظبي ضمن إطار حرص الجانبين على تفعيل واستثمار الزيارات المعيارية والاستفادة من التجارب الناجحة لدى كلا الطرفين وتوظيفها في خدمة المجتمع وتحسين الأداء، والارتقاء بجودة الحياة ودعم التنمية المستدامة في أبوظبي.

ومن جانبها استعرضت إدارة التصنيف وقيد المهن في البلدية آلية تصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين حسب التشريعات النافذة، والمبادرات المطبقة في التحول الرقمي في خدمات التصنيف وقيد المهندسين، وتم استعراض أوجه التعاون بشأن توحيد إجراءات التصنيف وتطبيق الربط الإلكتروني بين دائرة التخطيط العمراني والبلديات ودائرة الطاقة.