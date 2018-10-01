الطقس في الإمارات حتى الجمعة

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا شمالا صباحا صحوا بوجه عام ويحتمل تكون السحب الركامية على الجبال الشرقية وبعض المناطق الغربية من الدولة بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/ س مثيرة للغبار والأتربة مع السحب.. فيما يكون الموج في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويكون الطقس يوم الثلاثاء رطبا مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا يصبح صحوا بوجه عام، وتتكون السحب على الجبال الشرقية وبعض المناطق الغربية من الدولة قد تكون ركامية بعد الظهر وتميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س مثيرة للغبار والأتربة مع السحب.. فيما يكون موج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

أما طقس يوم الأربعاء فيكون رطبا مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا يصبح صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقا وجنوبا بعد الظهر.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون موج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

ويتوقع أن يكون الطقس يوم الخميس صحوا بوجه عام غائما جزئيا أحيانا رطبا ليلا وصباحا مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا.. والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون موج البحر في الخليج العربي وفي بحر عمان خفيفا إلى متوسط.

فيما يكون الطقس يوم الجمعة صحوا بوجه عام وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر و تزداد الرطوبة ليلا وصباحا..والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ س.. ويكون البحر في الخليج العربي وبحر عمان خفيفا إلى متوسط.