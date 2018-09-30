خدمة لدفع رسوم المواقف متعددة الطوابق ببطاقة نول في دبي

المصدر: وام

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي مؤخرا خدمة جديدة يستطيع من خلالها أصحاب المركبات تسديد رسوم المواقف متعددة الطوابق باستخدام بطاقة نول في خطوة تهدف إلى تسهيل استخدام هذه المواقف التي تشهد طلبا متزايدا وبشكل يومي من قبل أصحاب المركبات في دبي.

وأكد خالد العوضي مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة أن هذه المبادرة هي جزء من توجهات الهيئة التي تتمثل بتوسيع نطاق تقنياتها المتطوّرة لتسهيل تقديم خدماتها إلى مُلاّك المركبات الذين يستخدمون المواقف متعددة الطوابق بحيث يتمكنوا من دفع رسوم هذه المواقف المتوزعة في إمارة دبي من خلال بطاقة نول الأمر الذي يجعل تجربة استخدامهم لهذه المرافق العامة تتّسمُ بالسرعة والسهولة والراحة ويرتقي بمستوى رضاهم عن باقة الخدمات المقدّمة من قبل هيئة الطرق والمواصلات.

وقال أسامة الصافي مدير إدارة المواقف في مؤسسة المرور والطرق في الهيئة "تحرص الهيئة دائما على توسيع وتطوير وتعزيز خدماتها المقدّمة إلى الجمهور من مواطنين ومقيمين وسائحين وزائرين إلى دبي من جميع أنحاء العالم وذلك من خلال الابتكار والتنويع في تقديم هذه الخدمات بما ينسجم وتوجهات مدينة دبي الذكية وتحقيق الهدف الذي رسمته الحكومة بجعل الإمارة أذكى مدينة في العالم."

وأوضح أن المواقف متعددة الطوابق تنتشر في 5 مناطق في إمارة دبي هي الغبيبة وشارع نايف ومنطقتي السبخة القديمة والسبخة الجديدة ومنطقة شارع الرقة وهذه المناطق تشهد طلبا متواصلا على هذه الخدمة طوال اليوم.

وقال "تُعتبرُ المواقف من الأصول المهمة التي تُديرها الهيئة في إمارة دبي لتقديم خدمات على مدار الساعة لأصحاب المركبات ومنها المواقف متعددة الطوابق التي تشهد طلبا متزايدا من الجمهور لا سيما وأنها تتواجد في مناطق تجارية وتشهد حركة دؤوبة من قبل السكان والمتسوقين والسائحين طوال اليوم".