الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، وتتكون بعض السحب أحياناً على المناطق الشرقية، قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف.

وحركة الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 30 كم / ساعة بوجه عام ، تصل إلى 35 كم / ساعة أحياناً.

وفي الخليج العربي يكون الموج خفيفا إلى متوسط فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والمد الثاني عند الساعة 05:56 والجزر الأول عند الساعة 09:42 والجزر الثاني عند الساعة 23:34 .وفي بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:52 والمد الثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 19:56 والجزر الثاني عند الساعة 08:39 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 39 28 70 20

دبي 38 30 75 25

الشارقة 39 26 70 20

عجمان 38 30 80 20

أم القيوين 37 28 85 30

رأس الخيمة 38 27 80 25

الفجيرة 35 29 80 40

العين 38 28 60 20

ليوا 42 27 70 15

الرويس 39 28 80 25

السلع 39 27 85 20

دلما 38 31 80 25

طنب الكبرى 37 30 85 45

طنب الصغرى 37 30 85 45

أبو موسى 37 30 85 45