الرافعات الجسرية العملاقة ورافعات السفن تصل أبوظبي

المصدر: وام

تسلمت موانئ أبوظبي اليوم أول شحنة من الرافعات الجسرية العملاقة ورافعات السفن إلى الشاطئ لمحطة حاويات كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة.

وتم شحن 10 رافعات جسرية وأربع رافعات السفن إلى الشاطئ من مقاطعة شنغهاي بالصين حيث سيتم تركيبها في محطة الحاويات الثانية التابعة للشركة الصينية والتي تجري عمليات تطويرها على قدم وساق استعدادا لتدشينها نهاية العام الجاري.

وتتميز الرافعات الجسرية العملاقة - التي تعتبر الأكثر تطورا في العالم - بقدرات فائقة من بينها ضمان رص الحاويات في ساحات الميناء بشكل أكثر كفاءة وسرعة.

وتعمل هذه الرافعات وكذلك رافعات السفن إلى الشاطئ من خلال أنظمة المراقبة والتحكم عن بعد لنقل وتحريك الحاويات بسرعة الأمر الذي يعزز من قدرات ميناء خليفة.. وتبلغ قدرة كل رافعة على حمل شحنة وزنها 41 طنا وسيتم توحيدها بالكامل مع نظام تشغيل محطة ميناء خليفة الذي يعتبر أول ميناء شبه آلي في المنطقة.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بالتقدم في عمليات تشييد محطة حاويات كوسكو أبوظبي في ميناء خليفة والتي من المتوقع تدشينها نهاية العام الجاري والتي تسهم في تقديم خدمات إلى عدد أكبر من العملاء في المنطقة والعالم.

ورحب الشامسي بوصول أول شحنة من الرافعات لمحطة حاويات كوسكو أبوظبي حيث يعتبر إنجازا مهما لهذه الشركة الصينية التي اختارت ميناء خليفة مركزا لعملياتها في منطقة الشرق الأوسط مستفيدة من البنية التحتية ذات المستوى العالمي والموقع الاستراتيجي.. متطلعا لتدشين المحطة الجديدة التي ستشكل نقلة نوعية في عمليات مناولة الحاويات في المنطقة.

من جانبه قال كابتن جو وي بينغ العضو المنتدب لشركة كوسكو أبوظبي للحاويات يسعدنا الإعلان عن وصول أول شحنة لمحطة حاويات كوسكو أبوظبي.. مشيرا إلى أن ميناء خليفة يعتبر أحد أسرع الموانئ نموا في المنطقة مما سيعزز الخدمات المشتركة التي تقدمها الشركة للعملاء في هذا الصرح الحيوي.. متطلعا لبدء عمليات محطة الحاويات الثانية في ميناء خليفة لتلبية الطلب العالمي المتزايد من العملاء على الخدمات اللوجستية والتشغيلية.

يذكر أنه خلال شهر سبتمبر 2016 وقعت موانئ أبوظبي اتفاقية امتياز مدتها 35 عاما مع شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة حصلت بموجبها الشركة الصينية على امتياز لتطوير وتشغيل محطة حاويات جديدة ميناء خليفة.. وستقوم شركة كوسكو بتشغيل رصيف بحري يصل طوله إلى 1200 متر فضلا عن الأراضي والساحات المجاورة.

وفي 5 نوفمبر 2017 وضعت شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة حجر الأساس في ميناء خليفة لبدء أعمال بناء محطة الحاويات الجديدة الخاصة بها.. وخلال الحفل وقعت الشركة اتفاقية مع موانئ أبوظبي لإنشاء أكبر محطة لفرز الحاويات بالمنطقة في ميناء خليفة.

وتوفر محطة فرز الحاويات الجديدة في ميناء خليفة العديد من الخدمات ذات الصلة بالحاويات من بينها خدمات التجميع والتفريق وحشو البضائع وتخفيض وزن البضائع والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة فضلا عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.