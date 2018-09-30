10.9 ملايين درهم مساعدات «أم القيوين الخيرية» في 9 أشهر

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

صرفت جمعية أم القيوين الخيرية خلال الـ9 أشهر الماضية حوالي 10.909.872 درهماً مساعدات للأسر المتعففة، وذلك ضمن سلسلة المساعدات التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة التي تضمنت المشاريع الخيرية التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة لكافة شرائح الإمارة، بما في ذلك حملات ومبادرات خيرية تعود بالفائدة على العائلات المحتاجة وشريحة الأيتام في الإمارة.

وتضمنت المساعدات الزكاة السنوية والزكاة المقطوعة ومشروع تيسير الحج والعمرة ومساعدات الرسوم الدراسية لطلاب المدارس والمساعدات الشهرية والمساعدات العلاجية وتوفير الأجهزة الإلكترونية وتوصيل التيار الكهربائي وتسديد مبالغ الغارمين والإيجارات، وغيرها. وأكد سلطان بن راشد الخرجي نائب رئيس مجلس الإدارة أنه بناء على توجيهات الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية عقدت جمعية أم القيوين الخيرية الثلاثاء الماضي اجتماع مجلس الإدارة الخامس الذي تم خلاله عرض التقرير الإداري والمالي للجمعية من بداية العام وحتى 20 سبتمبر الجاري.

من جهته أوضح عيسى بلحيول مدير الجمعية أن الجمعية وضعت خطة مستقبلية لمشاريعها الإنسانية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة مسخرة كافة الإمكانات لرسم البسمة والأمل على وجوه الفئات المحتاجة وتوفير العيش الكريم من خلال لجان تم تشكيلها لمتابعة البرامج والخطط والأهداف التي أنشئت من أجلها كالإشراف على إقامة وإدارة المشاريع الخيرية ليكون عائدها لصالح الفقراء والمحتاجين وتحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع في الدولة.