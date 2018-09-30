«الخدمة الوطنية» وشرطة دبي تبحثان تعزيز التعاون

المصدر: أبوظبي - وام

التقى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بمقر الهيئة بأبوظبي بحضور عدد من الضباط والمدنيين العاملين في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والقيادة العامة لشرطة دبي وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون.

وأكد اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان حرص الهيئة على المشاركة والتعاون بما يخدم المصلحة العامة معبراً عن فخره واعتزازه بالإمكانيات والبنية التحتية التي تمتلكها إمارة دبي، في تنظيم الفعاليات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية و يعد حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، بما يعزز الصورة المشرقة لإمارة دبي بما يفوق التوقعات وسيترك دون شك أثراً مميزاً للأجيال القادمة، وكافة أبنائها المواطنين والمقيمين الأمر الذي سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات، هذا علاوة على مساهمة الهيئة في تشكيل قاعدة من المتطوعين وصقلهم بالطريقة الأمنية المناسبة للمستقبل.

دعم

من جانبه أشاد القائد العام لشرطة دبي بالدعم اللامحدود من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وحرصه على التعاون في جميع المجالات التي تخدم العمل المشترك و تبادل الخبرات والدورات المشتركة والاستعداد في حالات الأزمات والكوارث والتشجيع على العمل التطوعي وما له من دور بارز في المجتمع و تزويده بالمهارات اللازمة لإنجاح الفعالية والقيام بالدور المنوط به على أحسن وجه.

دبلوم التطوع

واطلع رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية والحضور على آلية عمل منصة شرطة دبي للتطوع ودبلوم التطوع وتعرفوا على أهم المخرجات العلمية للدبلوم، وهي تعلم المهارات الأساسية التي تؤهل المتطوع للتعامل مع الحالات الطارئة، والتعرف على الأساليب الأمنية اللازمة لتغطية ومواكبة الحدث، ومعرفة المزيد عن تاريخ وحاضر دولة الإمارات العربية المتحدة مما يجعله مؤهلاً لاستقبال السياح، ومعرفته العامة بالثقافات المختلفة لشعوب العالم، وتطبيق المهارات الميدانية المطلوبة لإنجاح الحدث، وكسب مهارات تخصصية يمكن من خلالها تقديم الخدمة العامة.

ويتضمن الدبلوم سبع وحدات، حيث تناقش الوحدة الأولى المهارات الأساسية المقترنة بالتطوع والتي تؤهل المتطوع للتعامل مع الحالات الطارئة مثل عمليات الإخلاء وإطفاء الحريق وغيرها، ووحدة المهارات الأمنية اللازمة لتغطية الحدث، التي يتوجب على المتطوع إدراكها لتطبيقها على أرض الواقع وهي الوحدة الثانية، أما الوحدة الثالثة وهي الإمارات تاريخ وحاضر، فتضم رحلات ميدانية إلى مختلف المناطق التراثية في الدولة.

وتغطي الوحدة الرابعة «ثقافة اكسبو والتواصل الحضاري» معارض اكسبو المختلفة وتتناول ثقافات الشعوب المختلفة فيما تتضمن الوحدة الخامسة المهارات الميدانية اللازمة لتغطية الحدث من حيث التعامل مع الوفود وكيفية إدارة الحدث بشكل عام على أرضية الميدان، وأما الوحدة السادسة فهي تختص «بمهارات التعامل مع أصحاب الهمم» حيث تغطي هذه الوحدة المهارات اللازمة للتعامل مع أصحاب الهمم، كالتعامل معهم أثناء الأزمات والكوارث وتعلم لغة الإشارة التأسيسية، بالإضافة إلى الوحدة السابعة وهي المهارات التخصصية، إذ في هذه الوحدة يختار المتطوع إحدى المهارات المتوفرة على حسب رغبته ليقوم بتطبيقها أثناء المعرض، منها تقنية المعلومات والإعلام والتسويق والأمن والسلامة وغيرها الكثير.

الجدير بالذكر أن الدبلوم يتضمن برامج معتمدة دولياً، وتتوفر أكثر من عشرين قاعة تدريب حيث ستطرح المحاضرات باللغتين العربية والإنجليزية، كما أن الكادر التدريبي متعدد الأشخاص، إذ سيحصل الدبلوم على الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى حصول الخريج المتميز على فرصة المشاركة في معارض خارجية لاكتساب الخبرة.